Scherma - nove sciabolatrici azzurre qualificate in tabellone a Plovdiv

(Di venerdì 17 maggio 2024) Sarannolepresenti nelprincipale della prova di Coppa del Mondo di sciabola femminile in Bulgaria a. Martina Criscio e Chiara Mormile erano già certe di prendere parte alla gara di domani grazie alla loro posizione nel ranking mondiale. Dopo la fase a gironi si sono aggiunte ben cinque: Manuela Spica, Irene Vecchi, Eloisa Passaro, Alessia Di Carlo e Michela Battiston. Negli assalti preliminari sono poi riuscita a qualificarsi sia Benedetta Fusetti sia Rossella Gregorio, che hanno sconfitto rispettivamente l’ungherese Katona (15-13) e la cinese Wei (15-10). Sfuma all’ultima stoccata la qualificazione per Mariella Viale, battuta per 15-14 dalla francese Vongsavady. Eliminate negli assalti preliminari anche Claudia Rotili e Michela Landi. Domani si terranno dunque ...