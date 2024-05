(Di venerdì 17 maggio 2024) Weekend intensissimo per la, con tutte e sei le armi impegnate nei rispettivi ultimi appuntamenti per la stagione 2023-2024 dei massimi circuiti itineranti. Ava in scena la tappa di Coppa del Mondo di, e oggi si sono aperte le danze con la lunghissima giornata dedicata alle qualificazioni. Una fatica che non hanno dovuto affrontare Luigi Samele, Luca Curatoli e Michele Gallo. I tre, essendo nella top-16 del ranking mondiale, sono esentati dal dover passare questo step avendo di diritto già uno spot nelfinale che partirà domani dai trentaduesimi. Eranodunque i ragazzi del CT Nicola Zanotti che provavano a raggiungere i tre connazionali. Hanno staccato il biglietto per domenica in 6, facendo arrivare così il ...

Saranno nove le atlete azzurre a prendere parte al tabellone principale del Grand Prix FIE in corso a Seoul in Corea del Sud. Due erano già ammesse per diritto di ranking, Martina Criscio e Chiara Mormile, mentre le altre sette si sono qualificate ...

Scherma, nove azzurri nel tabellone principale di sciabola maschile a Madrid - scherma, nove azzurri nel tabellone principale di sciabola maschile a Madrid - Weekend intensissimo per la scherma, con tutte e sei le armi impegnate nei rispettivi ultimi appuntamenti per la stagione 2023-2024 dei massimi circuiti ...

Rossana Pasquino si conferma nuovamente campionessa italiana - Rossana Pasquino si conferma nuovamente campionessa italiana - Colpisce ancora. Lascia sempre la sua firma. Non passa mai inosservata. Una furia travolgente in pedana. Il suo un sorriso fantastico. Dal trono d’Europa al tetto d’Italia. Vette ...

Scherma: weekend di Coppa del Mondo negli Emirati Arabi per Alberta Santuccio e Rossella - scherma: weekend di Coppa del Mondo negli Emirati Arabi per Alberta Santuccio e Rossella - Le due spadiste in pedana a Fujairah, già qualificate per i Giochi di Parigi, a caccia di punti per il ranking. In Francia oggi in gara l'altro etneo Gianpaolo Buzzacchino ...