Scherma - Coppa del Mondo fioretto Shanghai | dodici azzurre nel tabellone principale

(Di venerdì 17 maggio 2024) En plein di fiorettistealdiitaliane suhanno acquisito il diritto a partecipare, domenica, alla giornata clou del Grand Prix in Cina nella gara difemminile. Erano già qualificate per diritto di ranking Martina Favaretto, Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Batini e Francesca Palumbo. Dopo un’ottima fase a gironi, le hanno raggiunte al primo step Anna Cristino, Irene Bertini ed Erica Cipressa. Attraverso gli assalti preliminari di diretta, poi, hanno staccato il pass anche Martina Sinigalia, Camilla Mancini, Aurora Grandis ed Elena Tangherlini. Tutte le atlete del CT Stefano Cerioni, dunque, saranno ai nastri di partenza delda 64 che andrà in ...