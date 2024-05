Scherma - CdM sciabola 2023 2024 | 18 azzurri tra Madrid e Plovdiv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 17 maggio 2024) Italia dellaimpegnata su due fronti in questo fine settimana di Coppa del Mondo di. Le donne hanno iniziato quest’oggi con la fase eliminatoria a, in Bulgaria, dove saranno nove le azzurre nel main draw in scena domani. Già ammesse per diritto di ranking Martina Criscio e Chiara Mormile, si sono subito aggiunte anche Manuela Spica, Irene Vecchi, Eloisa Passaro, Alessia Di Carlo e Michela Battiston che hanno superato senza patemi la fase a gironi di qualificazione. Dopo i turni preliminari hanno poi staccato il “pass” per la seconda giornata di gare anche Benedetta Fusetti e Rossella Gregorio. Out nel match decisivo Claudia Rotili e Mariella Viale, stop nel turno precedente per Michela Landi. Gli uomini fanno invece tappa a, dove Enrico Berrè, Giacomo Mignuzzi Dario Cavaliere, Matteo ...