Scafati - operaio di 25 anni muore schiacciato da una carrucola

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ancora morti bianche in Campania. A, in provincia di Salerno, si è verificato l’ennesimo incidente sul lavoro: a perdere la vita è undi 25, il cui nome e cognome non sono ancora stati resi noti. È successo oggi pomeriggio, in via L'articolo Teleclubitalia.

L'incidente sul lavoro è avvenuto in via Pietro Melchiade. Indagano carabinieri e Asl.Continua a leggere

Salerno, si stacca lastra d'acciaio: muore operaio di 22 anni - Salerno, si stacca lastra d'acciaio: muore operaio di 22 anni - Un operaio di 22 anni è morto in un incidente sul lavoro a scafati, in provincia di Salerno, mentre lavorava in un palazzo in pieno centro, in via Melchiade. Secondo quanto si è appreso, l'operaio è ...

Lastra d'acciaio cade da un palazzo in ristrutturazione, operaio muore sul colpo: aveva 22 anni, inutili i soccorsi - Lastra d'acciaio cade da un palazzo in ristrutturazione, operaio muore sul colpo: aveva 22 anni, inutili i soccorsi - Il numero dei morti sul lavoro continua a salire. Un operaio di 22 anni è morto in un incidente sul lavoro a scafati, in provincia di Salerno, ...

Scafati, incidente sul lavoro: operaio di 25 anni muore schiacciato da una carrucola - scafati, incidente sul lavoro: operaio di 25 anni muore schiacciato da una carrucola - Incidente sul lavoro in via Melchiade a scafati. Un ragazzo di 25 anni, italiano, stava tirando la fune della carrucola, il carico gli è caduto addosso. È ...