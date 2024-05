Savoldi | Napoli - vedrei bene Pioli per la panchina

(Di venerdì 17 maggio 2024) Gianluca, ex calciatore, è intervenuto a Maracanà su TMW Radio. Queste le sue parole: Vaciago-Allegri, pace fatta:“Si è voluto stemperare la polemica. Al di là dei giudizi morali, emerge che la Juve più che cavalcare questa situazione per andare contro Allegri ha preferito invece chiuderla con la collaborazione di Allegri. E’ un atto di buonsenso, ma non preclude che la società prenda decisioni sul suo futuro a fine stagione”. ADL ha parlato di ricostruzione totale al:“Credo che abbia detto una cosa Maldini nella sua ultima intervista, che comunque di colpo perdere due come Giuntoli e Spalletti ha fatto sì che si perdesse la bussola. ADL ha ammesso gli errori, quindi è pronto a ripartire. Le scelte sono importanti e credo saranno ponderate. Gasperini? Non so quanto sia disposto a lasciare l’Atalanta conoscendo i difetti del ...

L’ex dirigente (anche) di Napoli e Juventus Luciano Moggi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb per la rubrica ‘A tu per tu’: “Il direttore sportivo del Napoli l’anno prossimo? Se ne sentono troppi, ma hanno già Meluso… Non credo ...

Le parole di Beppe Savoldi , ex calciatore di Napoli e Atalanta, sulla sfida tra le due squadre in Serie A. I dettagli Beppe Savoldi ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sfida tra Napoli e Atalanta. Napoli-Atalanta – «Sono cresciuto e vivo a ...

Il doppio ex di Bologna e Napoli Giuseppe Savoldi è intervenuto a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “La squadra partenopea secondo me deve provare ad andare in Conference League, è il ...

Savoldi: "Thiago Motta non allena fenomeni, ma i suoi giocatori riescono a fare tutto" - savoldi: "Thiago Motta non allena fenomeni, ma i suoi giocatori riescono a fare tutto" - A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Beppe savoldi, ex calciatore di napoli e Bologna. Di seguito, ...

Savoldi: "Il Napoli deve ricominciare da capo ma l'addio di Spalletti ha pesato molto" - savoldi: "Il napoli deve ricominciare da capo ma l'addio di Spalletti ha pesato molto" - A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Beppe savoldi, ex calciatore di napoli e Bologna. Di seguito, un estratto dell’intervist ...

Savoldi: “Scamacca è un ottimo calciatore, ma non è Osimhen” - savoldi: “Scamacca è un ottimo calciatore, ma non è Osimhen” - A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Beppe savoldi, ex calciatore ...