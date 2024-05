Saronno - taglia tubo del gas in casa e aggredisce i Vigili del fuoc - tragedia sfiorata

A Saronno , un uomo ha taglia to volontariamente il tubo del gas che alimentava i fornelli in casa e ha aggredito i Vigili del fuoco intervenuti su segnalazione dei vicini. Si è sfiorata una tragedia nella notte tra giovedì e venerdì 17 maggio, ...

Saronno, tragedia sfiorata - saronno, tragedia sfiorata - saronno, tragedia sfiorata. Sirene ripetute squarciano il silenzio ... ha tentato di togliersi la vita tagliando il tubo del gas di un fornello della cucina. Intervento Vigili del Fuoco I vigili del ...

Apre il cantiere per il restauro a Palazzo Biraghi - Apre il cantiere per il restauro a Palazzo Biraghi - Al via lunedì 20 maggio il cantiere per le opere di restauro conservativo del portale e dell'area d'ingresso di Palazzo Biraghi, dimora storica risalente al XV secolo sita in via Mazzini a Solaro. Pal ...

Saronno, taglia tubo del gas in casa e aggredisce i Vigili del fuoco, tragedia sfiorata - saronno, taglia tubo del gas in casa e aggredisce i Vigili del fuoco, tragedia sfiorata - A saronno, un uomo ha tagliato volontariamente il tubo del gas che alimentava i fornelli in casa e ha aggredito i Vigili del fuoco intervenuti su ...