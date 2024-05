Saronno - taglia i tubi del gas nel suo appartamento e aggredisce i vigili del fuoco

(Di venerdì 17 maggio 2024)(Varese) – Tragedia sfiorata anella notte tra ieri e oggi venerdì 17 maggio, decisivo l'intervento deidelper una fuga di gas proveniente da undi un palazzo in via San Dalmazio. Un uomo di 56 anni con l'intento di togliersi la vita avevato il tubo che alimentava il fornello. Quando gli operatori, allertati da alcuni inquilini allarmati per l’odore che si stava diffondendo, sono arrivati hanno bussato alla porta dell’, l’uomo è uscito e ha aggredito un vigile del. Quindi è stato immobilizzato fino all'arrivo dei carabinieri che lo hanno preso in custodia. Il cinquantaseienne è stato trasportato dal personale del 118 in ospedale a, scortato dai militari. ...

