Sannio Europa - FdI Sannio | Revoca Sauchella grave atto di ritorsione politica

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 17 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Apprendiamo dalla stampa – si legge nella nota – che, nella giornata odierna, è stata formalizzata ladi Giuseppe, Amministratore Unico di, società partecipata dalla Provincia di Benevento, a favore di Raffaele Del Vecchio che ne prende le redini, nominato dal presidente Nino Lombardi. Crediamo sia un insopportabile quantodi. La metodologia è sempre la stessa, proprio come già accaduto con la rimozione dal Consorzio ASI di Benevento prima di Nascenzio Iannace e Margherita Giordano, poi di Luigi Barone, per questo non si può tollerare come normalità l’ennesimo capitolo di un modo di concepire lache non può trovare ...