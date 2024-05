(Di venerdì 17 maggio 2024) CATANIA (ITALPRESS) – Si è concluso oggi a Catania, il Summit Internazionale; workshop e dibattiti in una due giorni dedicata a incontri di scienza e diplomazia, promossi da Diplomatia con l’Health Policy Commission (HCP) e la Direzione Scientifica di Francesco Gabbrielli, per dare vita ad un progetto di cooperazione per il futuro dell’ecosistema dellae telemedicina e per sancire la nascita di uncollaborativo dedicato a ricerca e sviluppo in questi ambiti, nell’area del Mediterraneo, Africa e del Medio Oriente.Il Summit, dunque, è l’atto costituente di un progetto continuativo e duraturo che vuole evidenziare l’impegno dell’Italia a trovare ambiti di cooperazione transnazionale.“E’ già nata una rete collaborativa, il...

CATANIA (ITALPRESS) – A quattro anni dal lancio della sua piattaforma di telemedicina , IRCCS Ospedale San Raffaele partecipa e sostiene MEDITeH BEYOND , meeting organizzato a Catania da DIPLOMATIA per analizzare e promuovere il ruolo della ...

CATANIA - A quattro anni dal lancio della sua piattaforma di telemedicina , IRCCS Ospedale San Raffaele partecipa e sostiene MEDITeH BEYOND , meeting organizzato a Catania da DIPLOMATIA per analizzare e promuovere il ruolo della telemedicina nel ...

CATANIA - Si è concluso oggi a Catania, il Summit Internazionale MEDITeH BEYOND ; workshop e dibattiti in una due giorni dedicata a incontri di scienza e diplomazia, promossi da Diplomatia con l'Health Policy Commission (HCP) e la Direzione ...

Sanità digitale, nasce il network MEDITeH BEYOND - Sanità digitale, nasce il network mediteh beyond - CATANIA (ITALPRESS) - Si è concluso oggi a Catania, il Summit Internazionale mediteh beyond; workshop e dibattiti in una due giorni dedicata a incontri di scienza e diplomazia, ...

Digital healthcare, MEDITeH BEYOND network launched - Digital healthcare, mediteh beyond network launched - CATANIA (ITALPRESS/MNA) - The mediteh beyond International Summit ended today in Catania. A series of workshops and debates were organized during two days ...

Ospedale San Raffaele promuove la telemedicina a MEDITeH BEYOND - Ospedale San Raffaele promuove la telemedicina a mediteh beyond - CATANIA (ITALPRESS) - Il ruolo della telemedicina come prodotto di punta del Made in Italy, da promuovere ed esportare presso i paesi ...