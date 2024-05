Sandra Mastella - solidarietà a Giovanna Annese San Giorgio Rinasce per i gravi attacchi diffamatori sui social

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 17 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Voglio manifestare la miain questo momento difficile. Le accuse infondate ee che, da un profilo Facebook falso, stanno colpendo la sua persona e la sua famiglia sono inaccettabili. È intollerabile che la dialettica politica scenda a tali livelli di bassezza, coinvolgendo anche la sfera familiare, personale e professionale.ha sempre dimostrato dedizione e impegno nei confronti della collettività, agendo con trasparenza, correttezza e integrità. Come donna, madre, moglie e professionista, rappresenta un esempio di coraggio e determinazione. Noi donne sappiamo affrontare e superare gli ostacoli che vengono posti sulla nostra strada per arrestare il nostro cammino. Adico di non mollare. ...