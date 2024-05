San Basilio – Il comune intitola parchetto a Ultimo

(Di venerdì 17 maggio 2024) “La città di Roma ringrazia(nella foto), cantautore nato e cresciuto nella Capitale, di cui porta con orgoglio la bandiera, per aver valorizzato e abbellito questo luogo. Questo è ildi, il suo “Altrove”, un simbolo che racconta la storia, le amicizie di una vita, le prime note delle canzoni di un artista profondamente orgoglioso delle sue origini, del suo territorio e del suo quartiere, San”. Questa la dicitura della targa che, da oggi, rinomina lo spazio verde di Sandi’. L’zione è avvenuta alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Ne dà notizia lo stesso cantautore su Instagram. “Ho passato innumerevoli notti e innumerevoli giorni in questo ...

