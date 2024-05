Sampdoria - Pirlo infastidito | Allegri? Non mi sembra il caso di parlarn - ho già i miei problemi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 17 maggio 2024) “L’esonero dialla Juventus? Chiedo scusa, ma non miil momento di parlare di un’altra squadra dopo la mia sconfitta ai playoff. Ho già ie ipensieri, la delusione è grande e vorrei concentrarmi su quello che è successo qui a Palermo, non ad altre cose”. E’ un Andreastizzito quello che risponde a una domanda su Sky Sport dopo l’eliminazione dai playoff della sua. Dallo studio hanno chiesto all’ex allenatore della Juventus un commento sull’esonero di, che lo aveva rimpiazzato tre anni fa, ma ha preferito non rispondere, ricevendo le scuse del conduttore per la domanda poco opportuna: “Siamo cresciuti tanto ed è un peccato aver avuto tanti giocatori in prestito. Abbiamo ancora limitazioni sul ...