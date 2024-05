Salvini blocca lo sciopero per il Gp di Imola - la rabbia dei sindacati | “È una bestemmi - mossa da campagna elettorale”

Ancora una volta. Ormai è un’abitudine. E Ogni scusa è buona per il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini , per precettare uno sciopero . L’ultimo caso è quello della protesta delle sigle sindacali del trasporto ferroviario: ...

Omofobia,Mattarella:Italia non immune, non si rassegni a brutalità - Omofobia,Mattarella:Italia non immune, non si rassegni a brutalità - Roma, 17 mag. (askanews) - "L'intolleranza per il diverso, l'indifferenza di fronte alle compressioni delle altrui libertà, costituiscono lacerazioni alla convivenza democratica. L'Italia non è immune ...

Salvini blocca lo sciopero per il Gp di Imola, la rabbia dei sindacati: “È una bestemmia, mossa da campagna elettorale” - salvini blocca lo sciopero per il Gp di Imola, la rabbia dei sindacati: “È una bestemmia, mossa da campagna elettorale” - A marzo, il Tar si era espresso contro la precettazione di uno sciopero. Massimo Betti, coordinatore nazionale di Sgb, commenta con Fanpage.it: “Le prova tutte, dal ponte sullo Stretto a Vannacci, ora ...

Sciopero treni 19 e 20 maggio, ci sarà Salvini lo precetta per tutelare il Gran Premio di Imola di Formula 1 - sciopero treni 19 e 20 maggio, ci sarà salvini lo precetta per tutelare il Gran Premio di Imola di Formula 1 - Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sospeso lo sciopero ferroviario programmato dalle 3 di domenica 19 alle 2 di lunedì 20 maggio. È solo "rinviato" ha specificato salvini ...