Salute - la straordinaria scoperta che salverà milioni di vite Ecco di cosa si tratta

(Di venerdì 17 maggio 2024) Uno dei problemi più urgenti che i medici si trovano ad affrontare in molti dei casi in cui devono intervenire, è la difficoltà a reperire le quantità di plasma necessarie alle cure. Soprattutto nei casi in cui i pazienti possiedono un gruppo sanguigno fra i meno diffusi. C’è poi il problema della conservazione. Le piastrine, essenziali per la coagulazione del sangue, possono essere conservate per un tempo molto limitato. Il sangue può durare per un mese, ma le piastrine non resistono più di una settimana. In un tempo non lunghissimo, però, grazie al lavoro di un team di ricercatori della North Carolina State University e della University of North Carolina di Chapel Hill, la situazione potrebbe arrivare a una svolta. Come spiega la professoressa Ashley Brown, a capo del progetto, “anche se ci fossero tonnellate di donazioni, non è possibile conservare le piastrine a lungo”.(continua ...