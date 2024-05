Salta l' impianto capillare in diretta | Lodoli risponde a Tonon sui social

(Di venerdì 17 maggio 2024) Striscia la notizia riprende una scena imperdibile. Raffaello, ospite a Mattino5 con Cesare Ragazzi, si pettina inmentre in studio si parla di tricologia. Ma qualcosa va storto:l', forse non ben ancorato. E la scena di, che sembra imbarazzato, diventa subito virale. A lui, suiRiccardo(che ha fondato Hai Again a Roma e che da un decennio si occupa di protesi capillari ad alti livelli). "vieni da me, ti sistemo io tutto", dice. L'imprenditore romano, quasi trentenne, va fortissimo anche su Tiktok con i suoi "capelli" donati anche a chi non ne ha.

Cisco Hypershield gestisce con l'AI la sicurezza dei sistemi complessi - Ma salta all'occhio, l'importanza di investire in soluzioni basate sull'intelligenza artificiale ...questa tecnologia opensource) per distribuire visibilità e controlli di sicurezza in modo capillare, ...

Cisco Hypershield gestisce con l'AI la sicurezza dei sistemi complessi - Ma salta all'occhio, l'importanza di investire in soluzioni basate sull'intelligenza artificiale ...questa tecnologia opensource) per distribuire visibilità e controlli di sicurezza in modo capillare, ...