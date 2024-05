Salone del Restauro a Ferrara | i monumenti illuminati fanno scuola a livello internazionale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 17 maggio 2024), 17 maggio 2024 – Un progetto interamente ferrarese ha fatto. Nel corso della serata di giovedì 16 maggio, in occasione della giornata mondiale della Luce, una cinquantina di persone tra esperti del settoree referenti istituzionali, provenienti da tutto il mondo, hanno preso parte a un tour guidato in notturna per assistere alle soluzioni luminose allestite da Hera Luce per valorizzare idella città. Il tutto nell’ambito della Restoration Week, l’appuntamento annuale di promozione del settore. L’iniziativaha ospitato in questi giorni ildel. La rassegna si è rivelata un’occasione utile anche ...