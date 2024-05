‘Sagra del Castrato’ di Monteflavio Rm | domani - dal mattino fino alla ser -  impedibile appuntamento nel cuore della Sabi -a, con l’enogastronomia locale

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 17 maggio 2024) Come una magnifica perla adagiata al centro di una soffice ostrica, allo stesso modo l’incantevole borgo di, appare al centromeravigliosa oasi verde rappresentata dal Parco protetto dei Monti Lucretili, nelna. Qui dove fauna e flora rappresentano l’ultimo confine incontaminato, prima di confondersi con i miasmi dei quali si circonda – a circa 60 chilometri più in la – la Capitale, ecco volteggiare l’aquila ed ululare i lupi, in un contesto ambientale ricco di ogni ben di Dio.deldi, una preziosa tradizione enogastronomica che trae origine dtransumanza E come tutti i magnifici borghi e paesi che cuciono il prezioso tessuto territoriale delle provincia italiana, ...