Ryan Gosling non interpreterà più ruoli che possano mettere in mostra il suo "lato oscuro". Scopriamo insieme le dichiarazioni dell'attore di "The Fall Guy" in una recente intervista. Specialmente nel mondo della recitazione, i ruoli d'esordio ...

Ryan Gosling evita i ruoli più cupi per essere un papà migliore - Ryan gosling evita i ruoli più cupi per essere un papà migliore - gosling ha dichiarato al Wall Street Journal di scegliere i propri ruoli insieme alla sua compagna, Eva Mendes. E ha spiegato di non resistere quando le figlie lo chiamano «papi» ...

NOVA: secondo alcune voci sarà una serie Disney+, forse incentrata su Sam Alexander - NOVA: secondo alcune voci sarà una serie Disney+, forse incentrata su Sam Alexander - Un nuovo rumor sostiene che i Marvel Studios abbiano preso una decisione definitiva sul progetto Nova, in sviluppo dal 2022 ...

Barbarella, in arrivo il remake del film erotico cult: nel cast la sexy Sydney Sweeney di Euphoria - Barbarella, in arrivo il remake del film erotico cult: nel cast la sexy Sydney Sweeney di Euphoria - Barbarella avrà un remake. Il celebre film erotico del 1968 girato in un'insospettabile Roma (negli studi De Laurentiis sulla via Pontina) con una Jane Fonda nei panni di una ...