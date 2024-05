Russia | Unicredit - ' provvedimento riguarda solo alcuni ben - non tocca Uc Ao Bank nella sua totalità' **

(Di venerdì 17 maggio 2024) Milano, 17 mag. (Adnkronos) - "è stata informata dei recenti sviluppi del contenzioso pendente presso il tribunale russo fra RusKhimAlyans contro Uc GmbH ed Ao Uc, chiamata in causa dalla parte attrice. Ilcautelare ha ad oggettobeni sufficienti a soddisfare le pretese della parte attrice in caso di vittoria, e nonno quindi Uc Aosua". Lo scrivein una nota, dopo che il tribunale arbitrale di San Pietroburgo ha posto sotto sequestro conti e beni immobili russi diJsc eAg (Monaco di Baviera) per 463 milioni di euro su un'istanza della ...

Azioni BFF Bank rimbalzano dopo il tracollo di venerdì. Stop ordini senza limiti di prezzo da Borsa Italiana - Azioni BFF bank rimbalzano dopo il tracollo di venerdì. Stop ordini senza limiti di prezzo da Borsa Italiana - BFF bank inizia la nuova Ottava con il segno positivo. La quotata del settore bancario registra infatti una progressione di circa il 10 per cento attestandosi in area 8,9 euro. Il rialzo non basta a c ...

Venerdì nero per BFF Bank (-26,3%) - Venerdì nero per BFF bank (-26,3%) - Borsa Italiana ha comunicato che dal 10 maggio 2024 e fino a successivo provvedimento sulle azioni dell'istituto non sarà consentita l'immissione di ordini senza limite di prezzo (ordini al meglio) ...

BFF, piena fiducia a CEO Massimiliano Belingheri. Politica dividendi sarà ripresa - Economia e Finanza - Repubblica.it - BFF, piena fiducia a CEO Massimiliano Belingheri. Politica dividendi sarà ripresa - Economia e Finanza - Repubblica.it - BFF bank BFF bank (Teleborsa) -, società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan, ha fornito ulteriori chiarimenti sul provvedimento con cui la Banca d'Italia ha disposto la sos ...