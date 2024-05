Russia-Ucraina - Putin parla di negoziati | La bozza di accordo di Istanbul 2022 può essere la base

(Di venerdì 17 maggio 2024) La proposta arriva da Mosca, ma ha prima ricevuto l’approvazione a Pechino. Vladimirapre ai colloqui di pace con l’e lo fa tornando indietro di oltre due anni, a quelladi fine marzoredatta asulla quale sembrava che le parti avessero trovato punti d’incontro per un cessate il fuoco che avrebbe stoppato la guerra in poco più di un mese. Unche, secondo testimonianze di persone presenti a quei vertici sentite da Foreign Affairs, naufragò anche a causa dell’aumento di sostegno occidentale a Kiev, alla convinzione che questo diede a Zelensky di poter veramente respingere l’attacco dell’invasore e, pochi giorni dopo, dal massacro di Bucha per mano dei militari russi. Pezzo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Putin, 'a oggi non abbiamo piani per conquistare Kharkiv' - putin, 'a oggi non abbiamo piani per conquistare Kharkiv' - "Ad oggi non abbiamo piani per la conquista di Kharkiv". Lo ha detto il presidente Vladimir putin citato dalla Tass. (ANSA) ...

