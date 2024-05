Il risveglio antisemita di Rouen - Il risveglio antisemita di rouen - Un uomo ha tentato di dare fuoco a una sinagoga ma è stato fermato e ucciso. In Francia nel primo trimestre del 2024 sono stati registrati 366 atti di antisemitismo, un aumento del 300 per cento rispe ...

Pentagono, Kiev utilizzi armi Usa solo in Ucraina - Pentagono, Kiev utilizzi armi Usa solo in Ucraina - (ANSA) - ROMA, 17 MAG - Il Pentagono ha affermato di non aver cambiato la sua posizione riguardo all'uso da parte dell'Ucraina delle armi fornite dagli Stati Uniti nell'ambito degli aiuti militari, ri ...

Mo: Rouen e non solo, in Europa aumentano i casi di antisemitismo - Mo: rouen e non solo, in Europa aumentano i casi di antisemitismo - Roma, 17 mag. (Adnkronos) - L'attenato a rouen, dove un uomo armato stava dando fuoco a una sinagoga prima di essere neutralizzato dalla polizia francese, è solo l'ultimo di una serie di attacchi anti ...