Rossitto | Napoli - era difficile ripeters - su Conte

(Di venerdì 17 maggio 2024) Fabio, ex, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni: “Il campionato ha preso subito una brutta piega per il, che sembra aver smarrito la verve e l’unione del gruppo che si è sfaldato con l’addio dei dirigenti e del tecnico. Spalletti aveva conferito alla squadra la mentalità vincente e la voglia di stupire ed un calcio fin troppo bello. Critiche ad ADL? Ha riportato lo scudetto dopo 33 anni a, con una struttura fantastica e i conti in ordine. Erai a quei livelli ma era altrettanto difficilmente immaginabile fare una stagione come quella che abbiamo visto. I giocatori sono sembrati senza fame e senza spirito, sono state sbagliate le scelte degli allenatori, ora bisogna puntare tutto sulla ...

