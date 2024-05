Rosa Camuna 2024 tra i premiati Bossi - Mahmood Marotta e Ambra Angiolini L’elenco completo e le motivazioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 17 maggio 2024) Milano - Fedele Confalonieri, gli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana, l'ad dell'Inter Giuseppe, il musicista Omar Pedrini, ma anche Umberto, Mahmoud e. Sono tra i destinati dei premi '', le massime onorificenze attribuite dal Consiglio regionale lombardo e dal presidente della giunta Attilio Fontana. L'ipotesi della menzione aaveva suscitato polemiche in Consiglio, con l'opposizione contraria a premiare un esponente politico, ma è alla fine passata, insieme a quella della star di 'Tuta gold', nella categoria 'premi tematicidel presidente'. Al senatur è andato il 'premio per le Riforme istituzionali', per aver "aperto la strada al processo di ...