Romanino - ortofrutta di qualità per la Gdo

(Di venerdì 17 maggio 2024) L’azienda milanesesta lanciando un progetto per valorizzare prodotti agricoli italiani di eccellenzaS.r.l. è un’azienda di commercio all’ingrosso di frutta e verdura, specializzata nella fornitura di prodotti per la Grande Distribuzione Organizzata: “” era il soprannome con il quale era conosciuto l’imprenditore capitolino Armando Capozi presso i mercati generali di Milano, dove l’azienda ha iniziato i suoi primi passi nel commercio dell’anguria. Quel frutto è oggi parte del logo stesso dell’azienda, a sottolineare il forte legame con un prodotto che è nel Dna della famiglia Capozi e che si trova anche nel Dna di ogni italiano, come simbolo della bella stagione e delle calde giornate estive. Ce lo racconta Christian Castellani, Managing Director di, impresa che è parte integrante ...