(Di venerdì 17 maggio 2024) Importanti novità perWorld, lo spazio a tema dedicato all’anticapresente all’interno del grande parco divertimenti Cinecittà World, pronto a incantare gli ospiti con uno show tuttoe unico in Italia. Dal 1° giugno e per tutta l’estate si alza il sipario su unoche trasporterà gli ospiti indietro nel tempo, nelle atmosfere di film come “Il Gladiatore” e i film storici. AWorld losull’Antica– Foto: Roberto Ceccaroni (ilcorrieredellacitta.com)Ha duemila anni ma se li porta bene: ecco “On” il, spettacolare, live show serale diWorld, ...

“Facciamo i nostri migliori auguri di buon lavoro al nuovo presidente di Ama, Bruno Manzi, che lavorerà per un’azienda che sicuramente è in crescita e per una città che si sta rilanciando sotto tanti punti di vista ma anche e soprattutto sotto ...

Per incrementare le opportunità di rilascio della carta d’identità elettronica e ridurre i tempi di attesa, continuano le aperture straordinarie degli Uffici Anagrafici per il rinnovo della CIE. Gli Open Day dedicati alla carta d’identità ...

“Roma on fire”: arriva il nuovo spettacolo che vi catapulterà nell’Antica Roma - “roma on fire”: arriva il nuovo spettacolo che vi catapulterà nell’Antica roma - lo spazio a tema dedicato all’antica roma presente all’interno del grande parco divertimenti Cinecittà World, pronto a incantare gli ospiti con uno show tutto nuovo e unico in Italia. Dal 1° giugno e ...

Coinbar Pay e Gate Pay uniscono le forze: nuovo capitolo per i pagamenti in criptovaluta - Coinbar Pay e Gate Pay uniscono le forze: nuovo capitolo per i pagamenti in criptovaluta - roma, 17 mag. – Nell’attuale panorama finanziario, caratterizzato da una capitalizzazione di mercato complessiva delle criptovalute di €2.13T, il mondo dei pagamenti sta evolvendo ad un ritmo senza pr ...

Nuovo stadio, Bonessio: "Preoccupato per l'assenza di notizie sulle strategie risolutive" - nuovo stadio, Bonessio: "Preoccupato per l'assenza di notizie sulle strategie risolutive" - Le parole del Presidente della Commissione Capitolina Sport sul nuovo stadio a Radio romanista: "La mancanza di comunicazione può preservare i lavori del progetto" ...