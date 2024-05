Roma - NCC si schianta contro la Volante della Polizi - giovane agente in codice rosso

(Di venerdì 17 maggio 2024) Incidente stamattina sulla Cristoforo Colombo tra unaa di Stato e un’autovettura NCC. Grave unotto di 28 anni. Stamattina in Via Cristoforo Colombo, all’altezza di via Alessandro Severo, le pattuglie del Gruppo Tintorettoa Locale sono intervenute per un incidente avvenuto intorno alle 9.30, in cui sono rimasti coinvolti un NCC e un veicolo in servizioa di Stato. Il conducentePS di 28 anni, è stato trasportato inal Campus Biomedico. A bordo dell’NCC, un Opel Vivaro condotto da una donna di 56 anni con a bordo dei clienti che stavano andando a Fiumicino. Tutti illesi. Notizia in aggiornamento su Il ...

