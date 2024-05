Roma dedica a Ultimo il parchetto di San Basilio Gualtieri lo accompagna con la chitarra | VIDEO

(Di venerdì 17 maggio 2024) "La città diringrazia, cantautore nato e cresciuto nella Capitale, di cui porta con orgoglio la bandiera, per aver valorizzato e abbellito questo luogo. Questo è ildi, il suo 'Altrove', un simbolo che racconta la storia, le amicizie di una vita, le prime note delle canzoni di un artista profondamente orgoglioso delle sue origini, del suo territorio e del suo quartiere, San". Questa la dicitura della targa che, da oggi, rinomina lo spazio verde di Sandi". Ne ha dato notizia lo stesso cantautore su Instagram: "Ho passato innumerevoli notti e innumerevoli giorni in questo, con gli amici di una vita e anche da solo. Ascoltavo le mie canzoni, maledicevo le cose per ...

Il futuro di Romelu Lukaku alla Roma sembra ormai essere scritto: per l’attaccante belga sarà l’ ultimo ballo all’Olimpico Il futuro di Romelu Lukaku alla Roma sembra ormai essere scritto: per l’attaccante belga sarà l’ ultimo ballo all’Olimpico . ...

A Roma aumentano rapine e furti ai danni della comunità LGBT+: è quanto riportano i dati del Contact di Roma Capitale - Gay Help Line esposti oggi, in occasione della Giornata Internazionale contro l’Omolesbobitransfobia.Continua a leggere

Vigna Ada Wine Festival 2024: torna la festa del Vino Naturale a Roma - Vigna Ada Wine Festival 2024: torna la festa del Vino Naturale a roma - L'Associazione di Promozione Sociale Park Fest è lieta di annunciare il ritorno del Vigna Ada Wine Festival per la sua seconda edizione. Dal 24 al 26 Maggio 2024, ...

Comunità ebraica Roma: odio mai fermato. Sia condannato senza se o ma - Comunità ebraica roma: odio mai fermato. Sia condannato senza se o ma - roma, 17 mag. (askanews) – “L’attentato incendiario alla Sinagoga di Rouen e gli spari contro l’Ambasciata di Israele in Svezia sono solo gli ultimi episodi di un antisemitismo che in Spagna, Francia ...

I giovani e il trading online, un fenomeno in forte crescita - I giovani e il trading online, un fenomeno in forte crescita - roma, 17 mag. (askanews) – Sempre più giovani si avvicinano al mondo del risparmio e dell’investimento e per questo è fondamentale un’educazione finanziaria che fornisca gli strumenti per adottare dec ...