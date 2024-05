Roberto Zaccaria - un professore chiamato presidente | presentazione del libro a Montecitorio

(Di venerdì 17 maggio 2024) Giovedì 23 maggio, alle ore 15, presso la Sala della Regina dipresenta il“Un”. Indirizzo di saluto deldella Camera Lorenzo Fontana. Partecipano Giuliano Amato, Giovanni Floris e Mauro Zampini. Conduce Giovanna Pancheri. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv Ricordi, immagini e aneddoti di chi ha vissuto in prima persona fatti della nostra storia recente e conosciuto alcuni dei suoi protagonisti. Il percorso universitario, il ’68, la Rai, dall’inizio della televisione a colori alla vigilia dell’Editto bulgaro, le tre legislature in Parlamento tra Berlusconi, Prodi e Monti, sono i momenti essenziali. Nitide fotografie della Rimini di Fellini, dei vitelloni, della ...

Nomi a “sorpresa”, la quarta candidata e tante riconferme: a Vibo tutto pronto per le elezioni – NOMI - Nomi a “sorpresa”, la quarta candidata e tante riconferme: a Vibo tutto pronto per le elezioni – NOMI - Nel Pd spunta Jasmine Cristallo, nel centrodestra la ricandidatura di diversi assessori. Murabito si aggiunge a Romeo, Cosentino e Muzzopappa ...

Amministrative a Vibo, il quadro completo di liste e candidati. TUTTI I NOMI - Amministrative a Vibo, il quadro completo di liste e candidati. TUTTI I NOMI - Quattro candidati a sindaci. Circa 500 aspiranti consiglieri comunali suddivisi in sedici liste Quattro aspiranti sindaci. Sedici liste in tutto e circa 500 candidati alla carica di consigliere comuna ...

Elezioni comunali a Vibo, 4 candidati a sindaco e un "esercito" di quasi 500 per la carica di consigliere TUTTE LE LISTE - Elezioni comunali a Vibo, 4 candidati a sindaco e un "esercito" di quasi 500 per la carica di consigliere TUTTE LE LISTE - Rush finale. Ancora poche ore e scade il termine di presentazione delle liste per le elezioni amministrative. Al voto in Calabria c'è anche il Comune di Vibo ...