(Di venerdì 17 maggio 2024) "Chiediamo a tutti i giornalisti di non presentarsi davanti al carcere dove è detenutaperché ci sonoper la suae quindi, quando uscirà, andrà nel suo domicilio in modo riservato": è l'appello alla stampa di, padre dell'attivista milanese detenuta nel carcere di Gyorskocsi Utca a Budapest da cui uscirà settimana prossima dopo che le sono stati concessi i domiciliari. "Chiediamo a giornalisti - ha detto all'ANSA- che sono stati sempre sensibili e comprensivi di capire la situazione e di garantire lae alle persone che sono a lei vicine".

Roberto Salis, forti timori per la sicurezza di Ilaria - roberto Salis, forti timori per la sicurezza di Ilaria - "Chiediamo a tutti i giornalisti di non presentarsi davanti al carcere dove è detenuta Ilaria perché ci sono forti timori per la sua sicurezza e quindi, quando uscirà, andrà nel suo domicilio in modo ...

TMW - A gennaio Allegri chiese Bonaventura o Pereyra, Giuntoli comprò Alcaraz e Allegri si infuriò, il retroscena - TMW - A gennaio Allegri chiese Bonaventura o Pereyra, Giuntoli comprò Alcaraz e Allegri si infuriò, il retroscena - Allegri non aveva chiesto alcun acquisto folle, ma uno tra Giacomo Bonaventura e roberto Pereyra. Due centrocampisti in scadenza di contratto - e quindi acquistabili per una manciata di milioni di ...

Le inchieste di Fabio De Luigi nei panni di Carlo Lucarelli a "Zelig" 2014 - Le inchieste di Fabio De Luigi nei panni di Carlo Lucarelli a "Zelig" 2014 - Il comico imita lo scrittore di gialli in una parodia di "Blu notte" con Cristiana Capotondi, Mago Forest e il duo Ale e Franz ...