Roadshow 2024 a Bergamo | guida all’internazionalizzazione per le imprese lombarde

(Di venerdì 17 maggio 2024). Giovedì 16 maggio si è tenuto il “”, un’iniziativa organizzata da Confapi in collaborazione con Simest, dedicata are leitaliane nel complesso ma affascinante percorso dell’internazionalizzazione. L’evento, avvenuto nella sede del banco Bpm a, è stato un punto di riferimento per tutte le aziendedesiderose di esplorare nuove opportunità oltre i confini nazionali. “Banco Bpm ha stipulato all’inizio di quest’anno una convenzione con Confapiin modo da offrire agli associati delle formule di finanziamento agevolate con delle condizioni di favore per far crescere e supportare le aziende dei nostri territori -. Queste sono le parole del direttore del banco Bpm Fabrizio Zambetti – Questo è ...

In un mondo sempre più interconnesso, l’espansione oltre i confini nazionali è diventata una tappa cruciale per il successo e la sostenibilità delle aziende. È con questo spirito che Confapi, in collaborazione con Simest, presenta con orgoglio il ...

Ad Osimo evento di BPER e Arca Sgr dedicato alle imprese - Ad Osimo evento di BPER e Arca Sgr dedicato alle imprese - OSIMO – Ha fatto tappa ieri ad Osimo, nelle Marche, il roadshow organizzato da BPER Banca e Arca Fondi Sgr, in cui sono stati presentati i vantaggi della Previdenza complementare per le imprese che ...

Made in Italy: Cna e Simest avviano roadshow per sostenere l’internazionalizzazione delle imprese - Made in Italy: Cna e Simest avviano roadshow per sostenere l’internazionalizzazione delle imprese - ROMA - Simest, società del Gruppo CDP che sostiene l’internazionalizzazione delle imprese italiane, e CNA, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e ...

Firenze, nuova tappa roadshow italiano di Nethesis “Together is Better”, soluzioni ICT Open Source trasformano le PMI - Firenze, nuova tappa roadshow italiano di Nethesis “Together is Better”, soluzioni ICT Open Source trasformano le PMI - Una giornata dedicata a innovazione e trasformazione digitale di aziende e imprese del territorio. I nuovi sistemi di telefonia VoIP, Cyber Security, Collaboration suite per Smart Working e Hotspot ma ...