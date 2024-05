Rivelate le bizzarre radici evolutive degli iconici baobab capovolti dell’Africa

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di venerdì 17 maggio 2024) Le origini misteriose del“capovolto”Un nuovo studio rivela che il“capovolto” è emerso per la prima volta sull’isola del Madagascar, ma il suo passaggio fino all’Australia rimane un enigma. Un albero iconico dal passato millenario Il maestoso, che può raggiungere i 25 metri di altezza e vivere migliaia di anni, è conosciuto come “albero della vita” per le sue incredibili proprietà. Un’evoluzione intricata e sfuggente Le origini delsono avvolte nel mistero, con specie presenti in diverse regioni come Africa e Australia. La sua storia evolutiva è stata esaminata attraverso l’analisi genetica e dati L'articolo proviene da News Nosh.