Ritrovato il cadavere di Mario Porro - caduto dal ponticello crollato per il maltempo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 17 maggio 2024) È stato trovato privo di vita, 66 anni, trascinato dalla corrente del fiume in piena mentre si trovava su una passerella di servizio a Cantù, nel Comasco, sulla roggia Galliano. L’incidente è avvenuto intorno alle 18:15 di ieri, quando la sponda su cui poggiava ilè crollata improvvisamente, facendo cadere l’uomo nella roggia senza dargli il tempo di aggrapparsi e mettersi in salvo.Leggi anche: Ilcede, 66enne trascinato dalla corrente: è dispersonella zona di Cantù: nessuna speranza per la famiglia Il corpo del pensionato è stato rinvenuto nella zona di Cantù, nei pressi di via San Giuseppe, e non ha raggiunto il letto del fiume Seveso come si temeva inizialmente. Sono stati oltre 50 gli uomini ...