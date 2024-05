Rissa e pestaggio - le foto shock di Fedez e Iovino

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 17 maggio 2024) Nonostante sia trascorso quasi un mese, non si placano le polemiche dopo la lite in discoteca trae Cristianoe il successivosubito dal personal trainer. Laera scoppiata il 22 aprile scorso nella discoteca milanese The Club. Oggi alcuni quotidiani pubblicano un frame tratto da un video girato da una telecamera di sorveglianza del locale, il cui si vede il rapper tenuto fermo da un addetto alla sicurezza mentre guarda davanti a sé. E, sempre oggi, il magazine Gente pubblica in esclusiva unadicon dei graffi sul volto. Secondo il settimanale, quelle che si vedono sul suo volto sarebbero le ferite causate dall’aggressione che avrebbe subito.Leggi anche:ospite da Cattelan: arriva la conferma dal rapper. Poi la stangata ai ...