Risonanza magnetica anti-claustrofobia | DMlab Infernetto

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 17 maggio 2024)? Pressopuoi usufruire di una nuova promozione! A partire dal mese di maggio, per un PERIODO LIMITATO, ogni esame diavrà un prezzo promozionale di €99,00*.: la sanità che ti meriti! Acquista adesso il tuo esame diin Promozione e, per un PERIODO LIMITATO, approfitta di sconti dedicati sugli esami più richiesti! Scegli uno degli esami previsti dalla promozione a €100,00 e approfitta di ulteriori sconti: – Ulteriore sconto del 10% sul secondo tratto (tra quelli in Promozione) – Ulteriore sconto del 20% sul terzo tratto (tra quelli in Promozione) Acquista adesso! Promozione a tempo limitato!...