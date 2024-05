Ricercatore della Federico II si aggiudica il premio ‘Giovcedìscienza Futuro’

Premio OPI BAT 2024, premiata la tranese Adriana Sgarra - premio OPI BAT 2024, premiata la tranese Adriana Sgarra - finanzierà due anni di attività del ricercatore in Libano Attualità Al tranese Nicola Scaringi il premio "Giornalista dell'anno Michele Campione" È stato vincitore nella sezione Radio TV insieme al ...

Selene Rubiola vince il Premio Nazionale GiovedìScienza con la scoperta di un parassita protozoo - Selene Rubiola vince il premio Nazionale GiovedìScienza con la scoperta di un parassita protozoo - La vincitrice del primo premio del valore di 5000 euro è Selene Rubiola, ricercatrice dell’Università degli studi di Torino. La dottoressa Rubiola si è aggiudicata il titolo nazionale under 35 grazie ...

Pagati per perdere peso: l’insolita proposta contro l’obesità di uno studio inglese - Pagati per perdere peso: l’insolita proposta contro l’obesità di uno studio inglese - Un gruppo di ricercatori dell'Università di Stirling, in Scozia, ha sperimentato un nuovo metodo per incentivare le persone a perdere peso: offrire ricompense ...