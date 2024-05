Renault Austral E-Tech - ecco come viaggiare consumando pochissimo

(Di venerdì 17 maggio 2024) In occasione di un breve viaggio da Milano alla Val di Pejo (Trentino) abbiamo avuto modo di testare a fondo l’ibrido full di, con importanti considerazioni su consumi e comfort in viaggio

