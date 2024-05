Re Carlo sarà alla commemorazione del D-Day in Francia

(Di venerdì 17 maggio 2024) ReIII parteciperàdell'80esimo anniversario D Day, lo sbarco degli alleati in Normandia durante la Seconda Guerra Mondiale in calendario il 6 giugno. Lo ha reso noto Buckingham Palace. Si tratterà del primo viaggio all'estero del 75enne sovrano britannica dopo la diagnosi di cancro dei mesi scorsi e la recente ripresa dell'attività pubblica esterna in patria sulla scia dei risultati definititi dai medici "incoraggianti" di una prima fase di terapie.

