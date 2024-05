Tempo di lettura: < 1 minutoDue donne, madre e figlia , sono state denunciate ieri nella casa di reclusione di Aversa, in provincia di Caserta, per avere tentato di consegnare hashish durante il colloqui. A scoprirle sono stati i due cani ...

I ladri hanno fatto irruzione in una casa in cui si trovavano due donne, Maxi bottino : rubati gioielli e oggetti d'argenteria per circa 100 mila euro

I banditi a volto coperto si sono introdotti in un appartamento del quartiere Balduina e hanno costretto la donna ad aprire la cassaforte per poi fuggire con gioielli e argenteria In tre, a volto coperto e pistola in pugno, nella notte hanno fatto ...

Torreglia, ruba lo scooter alla madre: va in carcere per 2 anni e 6 mesi - Torreglia, ruba lo scooter alla madre: va in carcere per 2 anni e 6 mesi - L’incriminazione per rapina deriva dal fatto che il pregiudicato quel 30 giugno del 2016 ha preso con la forza dalle mani della madre, pare anche minacciandola ... la signora a sporgere denuncia ...

Rapina in casa a mano armata, minacciano madre e figlia e rubano 100mila euro tra oro e argenteria - Rapina in casa a mano armata, minacciano madre e figlia e rubano 100mila euro tra oro e argenteria - Paura per madre e figlia in un'abitazione a Balduina, dove tre rapinatori le hanno minacciate con una pistola, portando via 100mila euro tra oro e argenteria ...

Vince oltre un miliardo di euro alla lotteria, ma la famiglia gli fa causa: “Non ci ha dato nulla” - Vince oltre un miliardo di euro alla lotteria, ma la famiglia gli fa causa: “Non ci ha dato nulla” - Ha vinto 1,35 miliardi di dollari alla lotteria nel gennaio del 2023. Un colpo di fortuna da record nel Maine: il giocatore riceverà 46,5 milioni l’anno fino al 2052. Denaro che però, almeno per il mo ...