Irrompono in casa di un farmacista per mettere a segno un furto e picchiano il professionista. È accaduto all'alba di oggi a Melissano , comune in provincia di Lecce. I...

Rapina a Roma in via Macrobio, madre e figlia minacciate in casa da persone armate: bottino da 100 mila euro - I ladri hanno fatto irruzione in una casa in cui si trovavano due donne, Maxi bottino: rubati gioielli e oggetti d'argenteria per circa 100 mila euro

Perugia, il bottino dei furti in casa va all'asta. E i proprietari se vogliono i gioielli ora devono pagare - Perugia, il bottino dei furti in casa va all'asta. E i proprietari se vogliono i gioielli ora devono pagare - PERUGIA - Anelli, orecchini, orologi e persino diamanti. Un piccolo tesoro valutato quasi 16mila euro pronto ad andare all'asta. La particolarità Sono tutti corpi di reato.