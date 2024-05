Rai - Giorgia nega l’esistenza di TeleMeloni ma i dati dell’Osservatorio di Pavia raccontano una realtà diversa

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 17 maggio 2024) Davanti alle critiche di chi sostiene che la Rai è ormai un megafono del governo,Meloni si è difesa dicendo che, in, è il presidente del Consiglio che, tra i più recenti, è apparso di meno nei telegiornali del servizio pubblico. Insomma, la tesi, sostenuta durante l’evento organizzato dal quotidiano La Verità martedì scorso, è che non esiste alcuna. Proprio per sostenere questa idea, la leader di Fratelli d’Italia ha spiegato: “Mi sono andata a guardare proprio idel TG1, perché se effettivamente ci fosse una Tele Meloni per me sarebbe problematico (…) Allora, segnatevi questo dato: nei primi 14 mesi di governo Meloni,Meloni su Tele Meloni è stata presente 15 minuti. Governo precedente: Mario Draghi, nei primi 14 mesi, è stato presente 19 minuti. Giuseppe Conte, ...