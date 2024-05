Raffiche di vento a 200 km all’ora rovesciano un treno merci | ipotesi tornado

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 17 maggio 2024) Borgo Mantovano, 16 maggio 2024 – Un emeteorologico senza precedenti ha colpito la zona di Villa Poma, a Borgo Mantovano, causando danni ingenti e lasciando la comunità sotto shock. Il sindaco Alberto Borsari ha condiviso sui social una foto che testimonia l'incredibile potenza del fenomeno atmosferico: unrovesciato sui binari, come se fosse un giocattolo. "In tanti anni da sindaco non avevo mai visto i treni rovesciati per effetto del," ha scritto Borsari. "Scene incredibili anche nelle vicine abitazioni in via Roma Sud a Villa Poma, con tetti scoperchiati e distruzione di ogni cosa. Tantissime vie e scantinati allagati, così come la RSA a Revere. Situazione davvero pesante. Per fortuna non si è fatto male nessuno".