Raffica di furti nelle case - una vittima | Salva per essermi chiusa in camera

(Di venerdì 17 maggio 2024) Porto Sant'Elpidio (Fermo),17 maggio 2024 – Scene da “Arancia Meccanica” e terrore per una scia diche si è snodata nella notte a Porto Sant’Elpidio. A colpire è stata una pericolosa banda, composta da tre persone incappucciate armate di mazze da baseball e spranghe, che ha seminato il panicoabitazioni situate tra via Fonteserpe e la strada Corvese. Una decina leprese di mira dai banditi, in particolar modo tre dove sono andati a segno trafugando denaro, oro, gioielli e oggetti costosi. In occasione del primo colpo i ladri si sono introdotti in casa di una famiglia del posto, cogliendo tutti nel sonno, e hanno trafugato denaro contante. Nel corso del secondo furto, con la solita tecnica, i malviventi si sono introdotti in casa di una coppia che era già a letto a dormire, e hanno rubato oro, gioielli e computer ...

Di nuovo furti nel comune di Capraia e Limite, ed anche nella vicina Valdipesa tra la zona empolese e la cintura fiorentina. Nel Limitese, in particolare, in azione Ladri di biciclette. In Valdipesa raid invece in abitazioni , con preoccupazione ...

Roma , 14 maggio 2024- 9.663 persone identificate (in ambito regionale) di cui 6.520 a Roma e provincia, 7 arrestati nell’ambito provinciale, 7 denunciate in stato di libertà (in ambito regionale), 608 pattuglie impiegate in stazione (in ambito ...

Incendio nel cantiere navale a Sabaudia, in fiamme scafo di 20 metri - Incendio nel cantiere navale a Sabaudia, in fiamme scafo di 20 metri - Sabaudia – Incendio in un cantiere navale a Sabaudia. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire in via Ischia con le squadre di Latina e Terracina, oggi, nel sito in cui si costruisco barche e che ...

Raffica di furti nelle scuole a Roma, nei fine settimana decine di plessi svaligiati - raffica di furti nelle scuole a Roma, nei fine settimana decine di plessi svaligiati - Roma – Istituti superiori, scuole medie ed elementari, ma anche asili nido. Ogni fine settimana a Roma è lunga ...

