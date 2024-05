‘Racconti per Ricominciare 2024’ - approda a Benevento il progetto Vesuvioteatro

(Di venerdì 17 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiQuinto anno di programmazione per “Racconti per”, il “green festival diffuso” ideato e organizzato dae diretto da Claudio Di Palma. Dalla Casina Vanvitelliana alle straordinarie architetture settecentesche di alcune tra le più belle Ville Vesuviane, la nuova edizione, ambienta i suoi originali percorsi di teatro in 14 siti tra i più affascinanti del patrimonio culturale e paesaggistico della Campania. Spettacoli dal vivo costruiti – con la consulenza artistica di Giulio Baffi – seguendo una formula ormai consolidata, per unire alla meraviglia di tante architetture storiche e naturalistiche la straordinaria forza evocativa del teatro. Tra i luoghi che si confermano sede del Festival – riconosciuto e sostenuto dal Ministero della Cultura, dalla Regione Campania oltre che da numerosi Enti ed ...

