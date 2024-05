Quattro anni dopo | cosa è successo ai campioni in carica nelle edizioni precedenti dell' europeo?

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) La storia parla chiaro. È quella degli almanacchi, dove tutto è scritto e tutto resta. A farcela è stata solo una squadra, unae nazionali più forti di sempre. 2008 e 2012, la Spagna, prima di Aragones, poi di Del Bosque, si aggiudica consecutivamente due titoli europei. È la Roja dei vari Piquè, Sergio Ramos, Xavi e Iniesta. Mostri sacri del football nel vecchio continente. Ma in 44, da quando esistono gli Europei di calcio, intuizione del francese Henri Delaunay, le squadre hanno sempre provato a fare il bis. E hanno sempre steccato, quasi clamorosamente. L'Italia come la Spagna? Eccodicono le quote Stando alle quote sulla vincente degli Europei elaborate dai bookmaker più autorevoli, la grande favorita del torneo è l'Inghilterra di Kane. Occhio alla Francia, quasi appaiata agli inglesi in termini di ...