Quarto Grado | anticipazioni e ospiti di oggi - 17 maggio 2024

(Di venerdì 17 maggio 2024) Questa sera, venerdì 17, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono lesulla puntata di? E gli? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Il programma a cura di Siria Magri torna sul caso di Alessia Pifferi, la 37enne condannata all’ergastolo dalla Corte di Assise di Milano, che ha abbandonato fino alla morte per stenti la figlia Diana, di soli 18 mesi. Dopo la sentenza è arrivata la replica dell’avvocatessa della Pifferi: “Non può essere pentita, perché non pensa di averla uccisa”. Al centro della puntata, anche la vicenda di Liliana ...

Arriva la Settimana della Biodiversità Pugliese con più di 70 eventi diffusi sull’intero territorio regionale - Arriva la Settimana della Biodiversità Pugliese con più di 70 eventi diffusi sull’intero territorio regionale - Da lunedì 20 maggio e fino a venerdì 24 maggio 2024 si celebra la 7a edizione della Settimana della Biodiversità Pugliese, con più di 70 eventi diffusi sull’intero territorio regionale, dal Gargano al ...

Processo ex Ilva, stop a pagamenti provvisionali parti civili: Corte d’Assise d’appello sospende esecutività - Processo ex Ilva, stop a pagamenti provvisionali parti civili: Corte d’Assise d’appello sospende esecutività - Ex Ilva. La sezione distaccata di Taranto della Corte d'Assise d'appello ha sospeso i pagamenti provvisionali alle parti civili del processo Ambiente svenduto.

Agropoli: al via le Finali Nazionali Under 17 di Basket. Dal 20 Maggio spazio al rugby - Agropoli: al via le Finali Nazionali Under 17 di Basket. Dal 20 maggio spazio al rugby - Grande entusiasmo nell’aula consiliare Alfonso Di Filippo di Agropoli per la presentazione alla stampa delle Finali Nazionali Under 17 ...