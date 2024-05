Quante posizioni guadagnano Errani Paolini nel ranking WTA con la finale a Roma E se la vincono…

(Di venerdì 17 maggio 2024) Sarae Jasminesono approdate innel torneo di doppio del WTA 1000 di: le azzurre dall’inizio del torneo hanno incamerato ben 650 punti, entrambe ne scarteranno 57 e quindi il guadagno netto finora è di 593 punti. Con la vittoria odierna Jasmineè salita al numero 29 virtuale ed ha ritoccato ulteriormente il proprio best(al massimo era arrivata al numero 37), guadagnando ben 10 posti rispetto all’ultima classifica ufficiale, passando da 2097 a 2690 punti, ed in caso di successoarriverà a quota 3040. Poco più indietro c’è Sara, ex numero 1 del mondo della specialità, la quale è passata dalla piazza numero 49 alla 32 virtuale, guadagnandone 17, portandosi ada quota 1858 a ...

