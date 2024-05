Putin | con Xi parlato di tregua olimpica

(Di venerdì 17 maggio 2024) 18.53 Il presidente russo Vladimirha dichiarato di averecol presidente cinese Xi Jinping della possibilità di raggiungere unain Ucraina in occasione delle prossime Olimpiadi. In precedenza Xi aveva detto di sostenere unain recenti colloqui col presidente francese Emmanuel Macron. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky esprime scetticismo: "Un cessate il fuoco non impedisce ai mezzi militari di avvicinarsi e poi lanciare un'offensiva. A me sembra una storia morta".

Tregua olimpica in Ucraina in occasione dei Giochi di Parigi? Il presidente russo, reduce dal bilaterale con Xi Jinping, ha riferito alla stampa ad Harbin, nella Cina nord-orientale, di aver discusso con il presidente cinese di questa possibilità, ...

Le condizioni di Putin per la tregua olimpica: nessun diktat da Lucerna e una zona cuscinetto fino a Kharkiv - Le condizioni di putin per la tregua olimpica: nessun diktat da Lucerna e una zona cuscinetto fino a Kharkiv - “Sì, Xi Jinping me ne ha parlato, abbiamo discusso della questione”. Ciò a cui si riferiva Vladimir putin era la possibile tregua in Ucraina durante il periodo delle Olimpiadi, una proposta che il ...

Ucraina, Vladimir Putin apre a una tregua dopo la visita a Xi Jinping - Ucraina, Vladimir putin apre a una tregua dopo la visita a Xi Jinping - Il presidente russo Vladimir putin in visita dal leader cinese Xi Jinping a Pechino apre alla tregua in Ucraina, in vista delle prossime Olimpiadi. «Sì, Xi Jinping me ne ha parlato, abbiamo discusso ...

Putin: “con Xi Jinping abbiamo discusso di una possibile tregua olimpica” - putin: “con Xi Jinping abbiamo discusso di una possibile tregua olimpica” - In colloqui avuti recentemente con il presidente francese Emmanuel Macron Xi aveva detto che Pechino sostiene l'idea di una tregua olimpica ...