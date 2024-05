Putin | tregua olimpica di Macron? Xi me ne ha parlato

Taiwan’s foreign minister says China and Russia are supporting each other's ‘expansionism’ - Taiwan’s foreign minister says China and Russia are supporting each other's ‘expansionism’ - Mr. putin and Chinese leader Xi jinping reaffirmed their “no-limits” partnership as both countries face rising tensions with the West. Mr. Wu called on democracies to align in countering Russia and ...

Guerra Ucraina-Russia, Putin: “Mai rifiutato negoziati con Kiev. Ma dobbiamo capire di chi fidarci” - Guerra Ucraina-Russia, putin: “Mai rifiutato negoziati con Kiev. Ma dobbiamo capire di chi fidarci” - La Russia è pronta a discutere la soluzione della situazione in Ucraina, ma non accetta l'imposizione di alcuna condizione ...

China and Russia reinforce partnership to counter US influence - China and Russia reinforce partnership to counter US influence - Despite efforts to dissuade China from supporting Russia, analysts say, the partnership between Beijing and Moscow is growing ...