(Di venerdì 17 maggio 2024) "Adnonper la conquista di". Lo ha detto il presidente Vladimircitato dalla Tass. L'invasione delle truppe russe nella regione dipunta a creare "una fascia di sicurezza" in Ucraina per fermare gli attacchi sulla regione russa di Belgorod. Lo ha detto il presidente Vladimircitato da Ria Novosti. La bozza di accordo tra Russia e Ucraina delineata alle trattative di Istanbul nel marzo del 2022 può essere la base per nuovi negoziati tra Mosca e Kiev, ha detto

Da allora – compresa la “staffetta” con Medvedev – è rimasto saldamente (e con ogni mezzo) in sella. Ha anche emendato la costituzione per poter mantenere le redini, potenzialmente, fino al 2036

Il presidente russo Vladimir Putin oggi presta giura mento per il suo quinto mandato . Nel suo discorso, Putin ha omaggiato i militari al fronte, definendo l’operazione militare speciale come una priorità nazionale. Il Cremlino, in risposta alle ...

